Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor ve Başakşehir Kamil Ahmet Çörekçi'nin peşinde!

Son dakika transfer haberleri: ve 'nin peşinde!

'de yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşürülmesi kararı sonrası Türk oyunculara ilgi arttı. Bu isimlerde biri de Trabzonsporlu ... Bordo-mavili kulüple sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan tecrübeli sağ beke başta ve olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 16:31
Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor ve Başakşehir Kamil Ahmet Çörekçi'nin peşinde!

, 'de yabancı oyuncu sayısının bu sezondan itibaren kademeli olarak düşürüleceğini açıklamıştı. Bu karar sonası yerli futbolculara rağbet arttı. Bu isimlerden biri de forması giyen ...

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi haizran ayı sonunda resmen bitecek olan 29 yaşındaki sağ beke Süper Lig ekipleri talip oldu.

ALANYA VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

muhabiri 'un haberine göre; Kamil Ahmet için en istekli iki kulübün ve olduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun ismi ayrıca Süper Lig devi 'la anılıyor.

Trabzonspor formasını 4 sezon boyunca terleten Kamil Ahmet, geride kalan sezonda 19 Süper Lig maçında forma giyerken, takımına 1 asistlik katkı verdi.

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