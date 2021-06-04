Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor ve Başakşehir Kamil Ahmet Çörekçi'nin peşinde!

TFF, Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının bu sezondan itibaren kademeli olarak düşürüleceğini açıklamıştı. Bu karar sonası yerli futbolculara rağbet arttı. Bu isimlerden biri de Trabzonspor forması giyen Kamil Ahmet Çörekçi...

Bordo-mavili kulüple sözleşmesi haizran ayı sonunda resmen bitecek olan 29 yaşındaki sağ beke Süper Lig ekipleri talip oldu.

ALANYA VE BAŞAKŞEHİR İSTİYOR

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Kamil Ahmet için en istekli iki kulübün Alanyaspor ve Başakşehir olduğu belirtiliyor. Tecrübeli futbolcunun ismi ayrıca Süper Lig devi Beşiktaş'la anılıyor.

Trabzonspor formasını 4 sezon boyunca terleten Kamil Ahmet, geride kalan sezonda 19 Süper Lig maçında forma giyerken, takımına 1 asistlik katkı verdi.