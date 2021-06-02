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Parmak hırs küpü

Geçen sezon derbisi sonrası kadro dışı bırakılan, ardından özür dileyip affedilen Abdulkadir Parmak, yeni dönemi bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Parmak hırs küpü

Geçen sezon derbisindeki disiplinsiz hareketi sonrası kadro dışı bırakılan ancak yaptığı hatanın farkına vararak yönetimden, teknik heyetten ve camiadan özür dileyen Abdulkadir Parmak, ile görüştükten sonra affedilmişti. Tecrübeli hoca, Parmak ile ilgili sorun yaşadık. Geniş kadro içinde rekabete girecekse, hata yapmayacaksa o kapıyı yeniden açacağız" diyerek oyuncusundan beklentisini açıklamıştı. Geçen sezon birçok maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha, yeni sezona eskisinden daha güçlü başlamak istiyor.

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