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Son dakika spor haberleri: borçlarını yeniden yapılandırdı!

Son dakika spor haberleri: , bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladı. Bordo-mavili kulüp, yeni borç yapılandırma anlaşmasını KAP'a da bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:43
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor borçlarını yeniden yapılandırdı!

, borçlarının yapılandırmasını tamamladı

Kulübü, bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırmasını tamamladığını bildirdi.

'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası AŞ, ve 'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibarıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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