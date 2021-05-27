Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor 153. yabancı oyuncu transferini yaptı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor 153. yabancı oyuncu transferini yaptı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Türkiye'nin köklü takımlarından Trabzonspor, Gervinho ve transferiyle birlikte tarihinin 153. yabancı oyuncu transferine imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:46
Son dakika spor haberi: Trabzonspor 153. yabancı oyuncu transferini yaptı!

Trabzonspor, 'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden 'i kadrosuna katarak 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, dün İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

EN FAZLA TRANSFER BREZİLYA'DAN

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavililer bugüne kadar ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

AHMET AĞAOĞLU 29 YABANCI OYUNCU TRANSFER ETTİ

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan , 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), , (İngiltere) Manuel (Fas), Guilherme, , , , Flavio ve Peres (Brezilya), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ile sözleşme imzalandı.


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