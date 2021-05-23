Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeye ekledi! Trabzonspor'dan Rassoul'e kanca

Son dakika transfer haberleri: listeye ekledi! 'dan Rassoul'e kanca

yelpazesini genişletmek isteyen , Caulker’dan istediği yanıtı alamamıştı. Bordo-mavililer, 'nın isteği doğrultusunda rotasını ’dan Rassoul’e kırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı listeye ekledi! Trabzonspor'dan Rassoul'e kanca
'da gelecek sezon da yoğun maç programı içine gireceklerini belirterek geniş bir kadro istiyor. Özellikle bölgesinde sıkıntı yaşayan bordo-mavililer bu departmanı güçlendirmeyi hedefliyor. , Avcı'nın ana planları arasında yer almıyor. Bu sebeple oyuncuya yeni sözleşme önerilmedi. Geçen sezonun devre arasında ile de yollar ayrılmıştı. -Edgar İe uyumundan memnun olan deneyimli çalıştırıcı sakat ve ceza durumlarını düşünerek iyi bir stoper daha istiyor. 'dan ile temas kuran bordo-mavililer olumlu yanıt alamayınca rotasını 'un savunma oyuncusu 'e kırdı. 25 yaşındaki stoperin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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