Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Carlos Bacca önerildi

Son dakika transfer haberi: 'a önerildi

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un hücum hattı için gündemine giren son isim oldu. 34 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 14:39
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a Carlos Bacca önerildi
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'un hücum hattı için gündemine giren son isim oldu. 34 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. ile önümüzdeki hafta finali oynayacak tecrübeli isim için nabız yoklanıyor. Bu sezon 33 maçta 9 defa ağları sarstı. 2 de asisti var.

ABD VE ÇİN PEŞİNDE
Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen 34 yaşındaki forvete ve 'den de teklifler geldiği kaydedildi. Villarreal ile yollarını ayıracak olan Carlos Bacca'nın bu aşamada kararı bir hayli önemli. futbolunda kalmayı tercih ederse ekibinin olası teklifini değerlendirebilir, kariyerinin sonuna gelmişken daha çok parayı seçerse ise ABD veya Çin'e gidebilir.

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