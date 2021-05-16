Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Tranzonspor'a imza atması beklenen Bruno Peres ve Gervinho'nun maliyetini duyurdu

Son dakika transfer haberi: 'a imza atması beklenen ve 'nun maliyetini duyurdu

Son dakika transfer haberi: 'i 4. sırada tamamlayan 'da yeni sezon çalışamaları şimdiden başladı. Başkan Ağaoğlui maçının ardından yaptığı açıklamada, ve 'nun imzaya geleceklerini duyurmuştu. Ünlü gazeteci da yıldız futbolcuların alacağı ücreti duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 15:37
Son dakika transfer haberi: Tranzonspor'a imza atması beklenen Bruno Peres ve Gervinho'nun maliyetini duyurdu

Başkanı , 2-1 kazandıkları maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Ağaoğlu, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyu kısa süre içinde imzaya getireceklerini belirterek, "Kısmet olursa 8-10 gün içerisinde seyahat durumlarına bağlı olarak ve Peres imzalamaya gelecekler. Biten iki transfer onlar." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞME DETAYLARINI DUYURDU

Ünlü gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız futbolcuların sözleşme detalyarını açıkladı.

, 'in 2024 yılına kadar sözleşme imzalayacağını yıllık 1.8 milyon Euro kazanacağını, Gervinho'nun ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağını duyurdu.


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