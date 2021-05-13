Haberler Trabzonspor Serkan Asan'a uyarı ve moral

'a uyarı ve moral

Teknik direktör , ’da kırmızı kart gören ’ı uyardı. Başarılı hoca, 22 yaşındaki sağ beke “Geçmişe takılıp kalmamak lazım ama bu maçtan alman gereken çok ders var. Bu dersleri alıp emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Serkan Asan'a uyarı ve moral
Teknik direktör , 'da kırmızı kart gören 'ı uyardı. Başarılı hoca, 22 yaşındaki sağ beke "Geçmişe takılıp kalmamak lazım ama bu maçtan alman gereken çok ders var. Bu dersleri alıp emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor" dedi. Takım arkadaşlarının da Serkan'a moral vermeye çalıştığı öğrenildi.
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