Serkan Asan'a uyarı ve moral

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya’da kırmızı kart gören Serkan Asan’ı uyardı. Başarılı hoca, 22 yaşındaki sağ beke “Geçmişe takılıp kalmamak lazım ama bu maçtan alman gereken çok ders var. Bu dersleri alıp emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor” dedi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya'da kırmızı kart gören Serkan Asan'ı uyardı. Başarılı hoca, 22 yaşındaki sağ beke "Geçmişe takılıp kalmamak lazım ama bu maçtan alman gereken çok ders var. Bu dersleri alıp emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor" dedi. Takım arkadaşlarının da Serkan'a moral vermeye çalıştığı öğrenildi.