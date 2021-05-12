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Frikik uzmanı

Bordo-mavili takımın 26 yaşındaki İngiliz futbolcusu muhteşem bir frikik golü ile bir puanı getiren isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:15
Frikik uzmanı Baker

Trabzonspor, dün ile berabere kaldı. 64. dakikada öne geçen 'un golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha yaklaşık 30 metreden ölçtü, biçti ve kaleciyi çaresiz bırakan bir vuruşla muhteşem bir gol attı. 'in 10. haftasında deplasmanında yine frikikten gol atarak 3 puanı getiren İngiliz futbolcu dün ise takıma bir puan kazandırdı. Baker maç sonrası, "Kazanmak istedik ama maalesef olmadı. Yine de yenilmemek önemliydi. Sonuçta mağlup olmama serimizi devam ettirdik. Gol olacağını hissederek köşeye vurdum. Özel frikik çalışıyorum" diye konuştu.

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