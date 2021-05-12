Abdullah Avcı: 71 puan iyidir

Karadeniz devinin teknik direktörü abdullah Avcı, maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını söyledi. Başarılı hoca, "Oyuna çok iyi başladık. Sonra kırmızı kart oldu. O kart için de tepki gösterdim ama devre arasında pozisyonu izleyince Ali Şansalan'ın haklı olduğunu gördüm ve özür diledim. İlk yarı özellikle hiç aksatmadan % 70'e yakın topla oynamayla tüm organizasyonlarımızı doğru gerçekleştirdik" dedi ve ekledi: "Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, bugün itibariyle 68 puanı bulan, son maçını da kazanıp 71 puanı yakalamak isteyen bir takımız. 71 puan ortalaması gerçekten iyidir. Her türlü istatistik olarak yukarı çıktık, sezon bitince bunu da açıklayacağım."