Haberler Trabzonspor Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

'in 41. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde hedefi kalmayan iki ekip, sahaya prestij için çıktı. Konyaspor - Trabzonspor maçının CANLI anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. | Konyaspor - Trabzonspor maçı canlı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 16:56 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 17:35
Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor Ligde 4. sıradaki yeri garanti olan Trabzonspor, rakibini devirip, deplasmanda 5 maç sonra kazanmak istiyor. Konyaspor'un hedefi de güçlü rakibini mağlup ederek sükse yapmak... Maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, , , , , , Shengelia, , Cikalleshi.

TRABZONSPOR: , Serkan, , , , , , , Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA