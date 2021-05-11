Konyaspor - Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor Ligde 4. sıradaki yeri garanti olan Trabzonspor, rakibini devirip, deplasmanda 5 maç sonra kazanmak istiyor. Konyaspor'un hedefi de güçlü rakibini mağlup ederek sükse yapmak... Maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.