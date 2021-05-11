Konyaspor - Trabzonspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Ligde hedefi kalmayan iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karadeniz ekibi 64. dakikada Lewis Baker'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Konyaspor'un beraberlik sayısını 82'de Amir Hadziahmetovic kaydetti.

SERKAN 19'DA KIZARDI!

Trabzonspor'da Serkan Asan 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Sekidika, Serkan Asan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan bu pozisyonda Serkan Asan'ı son adam olarak değerlendirip direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor bu sonuçla puanını 68 yaparken, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

3 maçtır kaybetmeyen Konyaspor ise puanını 49 yaptı.