Haberler Trabzonspor Konyaspor - Trabzonspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 41. haftasında 'a konuk olan , yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Baker'ın 64. dakikada attığı golle öne geçen Trabzonspor, 82'de Amir Hadziahmetovic'in golüne engel olamadı. Bordo-mavililerin bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 18:57 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 19:08
Konyaspor - Trabzonspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 41. haftasında ile kozlarını paylaştı. Ligde hedefi kalmayan iki ekibin mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karadeniz ekibi 64. dakikada 'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Konyaspor'un beraberlik sayısını 82'de Amir Hadziahmetovic kaydetti.

SERKAN 19'DA KIZARDI!

Trabzonspor'da 19. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen , Asan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Serkan Asan'ı son adam olarak değerlendirip direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor bu sonuçla puanını 68 yaparken, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

3 maçtır kaybetmeyen Konyaspor ise puanını 49 yaptı.

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