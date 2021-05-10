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'da oylaması!

'da son maçlarını oynuyor. 2 sezondur bordo-mavili formayla gösterdiği performansını 'a da taşıyan 25 yaşındaki eldiven devlerini peşinden koşturuyor. Yönetim yıldız eldiven için kritik oylama yapacak: Şimdi mi satalım, sonrası mı?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır oylaması!

Geçen sezon ve 'ten gelen 13 milyon euro'luk teklifler reddedilmişti. daha yüksek öneriler beklediklerini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti. Bu yıl Uğurcan'ı isteyen kulüplerin kalibresi de tekliflerin miktarı da yükseldi. Yönetim de karar aşamasına geldi. Bu hafta son karar verilecek. Başkan ve idareciler Uğurcan için oylama yapacak. Şimdi mi satalım, oynasın, piyasası yükselsin ondan sonra mı satalım seçenekleri masada.

20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISI KURTARMAZ
Karadeniz temsilcisi, Uğurcan için minimum bonservis bedelini şu an için 20 milyon euro olarak belirledi. Satış durumu Şampiyonası sonrasına kalırsa burada göstereceği performans göre rakam da yükselebilir. Ayrca bir sonraki satışından yüzde 25 pay da isteniyor.

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