Trabzonspor'da Uğurcan Çakır oylaması!

Geçen sezon Brighton ve Rennes'ten gelen 13 milyon euro'luk teklifler reddedilmişti. Karadeniz temsilcisi daha yüksek öneriler beklediklerini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti. Bu yıl Uğurcan'ı isteyen kulüplerin kalibresi de tekliflerin miktarı da yükseldi. Yönetim de karar aşamasına geldi. Bu hafta son karar verilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve idareciler Uğurcan için oylama yapacak. Şimdi mi satalım, Avrupa Şampiyonası oynasın, piyasası yükselsin ondan sonra mı satalım seçenekleri masada.



20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞISI KURTARMAZ

Karadeniz temsilcisi, Uğurcan için minimum bonservis bedelini şu an için 20 milyon euro olarak belirledi. Satış durumu Avrupa Şampiyonası sonrasına kalırsa burada göstereceği performans göre rakam da yükselebilir. Ayrca bir sonraki satışından yüzde 25 pay da isteniyor.