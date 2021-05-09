Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı.
Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giriş yapmak isteyen bordo-mavililer, kadro mühendisliği çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Abdullah Avcı yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor'dan sol kanat mevkisi için sürpriz bir hamle geldi.
FIRTINA'DAN LOVRIC HAMLESİ!
Bordo-mavililer'in Hırvatistan 1. Ligi ekibi Gorica'dan Kristijan Lovric'in transferinde devreye girdiği öne sürüldü.
TRANSFERDE RAKİP GENOA!
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'nın da 25 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.
TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR!
Trabzonspor'un Hırvat hücum oyuncusunun transferi konusunda ciddi bir ilgisi olduğu ve sıkı görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.
5 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Gorica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için istenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.
25 yaşındaki sol açık, bu sezon Gorica forması altında çıktığı toplam 29 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Dikkat çeken performansı sonrası milli takımın da radarına giren Lovric, 30 Mart'ta Hırvatistan Milli Takımı ile de ilk maçına çıktı.