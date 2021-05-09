Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! 'a Hırvat kanat

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'dan flaş bir hamle geldi. Teknik direktör 'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavili kurmaylar, kanat mevkisi için düğmeye bastı. Alternatifli ve iddiları bir kadro kurmak için kolları sıvayan , aradığı ismi 'da buldu. Trabzonspor'un ekibi ile transfer savaşı içinde olduğu kaydedildi. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 19:43
Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

Teknik direktör 'nın takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan 'da gelecek sezonun planlaması yapılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona giriş yapmak isteyen bordo-mavililer, kadro mühendisliği çalışmalarını bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren 'dan sol kanat mevkisi için sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

FIRTINA'DAN LOVRIC HAMLESİ!
Bordo-mavililer'in 1. Ligi ekibi Gorica'dan Kristijan Lovric'in transferinde devreye girdiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

TRANSFERDE RAKİP GENOA!
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, ekiplerinden 'nın da 25 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunduğunu iddia etti.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR!
'un Hırvat hücum oyuncusunun transferi konusunda ciddi bir ilgisi olduğu ve sıkı görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

5 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Gorica ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için istenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Trabzonspor'a Hırvat kanat

25 yaşındaki sol açık, bu sezon Gorica forması altında çıktığı toplam 29 maçta 18 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Dikkat çeken performansı sonrası milli takımın da radarına giren Lovric, 30 Mart'ta Milli Takımı ile de ilk maçına çıktı.

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