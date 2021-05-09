Son dakika haberi: Necmi Perekli Trabzonspor Antalyaspor maçını değerlendirdi

Her iki takım da ilk yarıda adeta birer formalite maçı oynar gibi mücade etti ne yazık ki. Antalyaspor için ayrıca parantez açmak istiyorum. İlk devrede sanki gol yememek için 11 kişi ile savunma yapan amatör takım gibiydi. Bu mantalitede oynadılar.

Türk futbolu bu denli basitleşmemeliydi. Bunca yabancı futbolcu var, bu kadar katmerli ücretler ödeniyor ama gelin görün ki ne seyredene bir zevk veriyor ne de futbolumuza bir kalite katıyor.