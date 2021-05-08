Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, transferde şaha kalktı. Hücum hattını güçlendirme adına kolları sıvayan Trabzonspor, sağ kanat için Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'yı bekliyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosnalı oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. Başakşehir'den de ayrılık konusunda söz alan 1.72 boyundaki futbolcu için geri sayım sürüyor.
SAGAL'DA SOL KANATA!
Visca'nın alternatifleri de hazır. Bordo-mavililer, Alanyaspor'dan Efecan Karaca ve Göztepe'den Halil Akbunar'ı da gündeminde tutuyor. Visca transferinde pürüz çıkması halinde Efecan ismi öne çıkacak.