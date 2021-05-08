Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

Son dakika spor haberleri: Edin transferinde mutlu sona yakın!

Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan , transferde şaha kalktı. ’den ayılmak isteyen tecrübeli sağ kanat Edin bordo-mavili formaya çok yakın. Teknik direktör , eski talebesini bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

Bu sezon gol yollarında geçen yılın oldukça gerisinde kalan , transferde şaha kalktı. Hücum hattını güçlendirme adına kolları sıvayan Trabzonspor, sağ kanat için 'in yıldızı Edin 'yı bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

Teknik direktör , eski öğrencisini bordo-mavili takımda görmeyi çok istiyor. Bosnalı oyuncu ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmıştı. 'den de ayrılık konusunda söz alan 1.72 boyundaki futbolcu için geri sayım sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

SAGAL'DA SOL KANATA!
'nın alternatifleri de hazır. Bordo-mavililer, 'dan Karaca ve 'den 'ı da gündeminde tutuyor. Visca transferinde pürüz çıkması halinde Efecan ismi öne çıkacak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Edin Visca transferinde mutlu sona yakın!

devi, sol kanat için de 'un Şilili yıldızı Angelo ile ilgileniyor. Bu sezon Denizlispor forması ile dikkatleri üzerine çeken Sagal konusunda girişimlerin olumlu geçtiği öğrenildi. Sagal transferinin gerçekleşmesi halinde ile tatlı bir rekabetin de yaşanması planlanıyor.

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