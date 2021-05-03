Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' 'a! Sezon sonu...

Son dakika transfer haberi: 'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor... Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, Ege ekibinin yıldız oyuncusu ’ı gündemine aldı. İşte tüm transfer gelişmeleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:21
Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Transfer çalışmalarını sürdüren , Göztepe'nin yıldız futbolcusu 'ı listesine aldı.

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Bruno Peres, Koita ve Visca'da da imza aşamasına gelen , yeni sezonda direkt ilk 11'de oynayacak 6 transfer yapacak.

Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

4 genç oyuncu da kadroya dahil edilecek.

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