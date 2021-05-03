Son dakika transfer haberi... 'Rüzgarın oğlu' Trabzonspor'a! Sezon sonu...

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ı listesine aldı.
Bruno Peres, Koita ve Visca'da da imza aşamasına gelen Trabzonspor, yeni sezonda direkt ilk 11'de oynayacak 6 transfer yapacak.
4 genç oyuncu da kadroya dahil edilecek.