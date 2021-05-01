Trabzonspor 18'lik Lewandowski'yi transfer ediyor: Aleksander Buksa!

Trabzonspor İzleme Komitesi bir süre önce Wisla Krakov'da forma giyen forvet oyuncusu Aleksander Buksa'yı yönetim ve teknik heyete sunmuştu. Polonya basınına göre; bu transferde ciddi adımlar atılıyor. Yapılan haberlerde, "Trabzonspor, yeni Lewandowski'yi elinden kaçırmak istiyor. Türk takımı bu transferi sonlandırmak için Buksa'ya geri çeviremeyeceği şartlar sundu. Transfer her an bitebilir" denildi.

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gündemdeki isimlerde bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu oyunculardan birisi de Aleksander Buksa. Polonya'nın Wisla Krakow takımında forma giyen Buksa, 18 yaşında ve geleceğin Lewandowski'si olarak gösteriliyor. Bordo-mavili kulübün İzleme Komitesi tarafından keşfedilen Aleksander Buksa, 1.88 boyuyla hava toplarında bir hayli etkili. Genç forvet için Polonya basınından da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'un Aleksander Buksa konusunda çok ısrarcı olduğunun yer aldığı haberde şu ifadele yer verildi: "Uzunca bir süredir Buksa'nın peşinde olan Türk takımı, ona geri çeviremeyeceği bir teklif sundu. Trabzonspor adeta Aleksander'ın önüne kırmızı halı serdi. Yeni Lewa bu cazip öneriyi kabul edecek görünüyor."



Polonya U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Aleksander Buksa'nın sezon sonunda kulübü Wisla Krakow ile sözleşmesi sona eriyor. Transfer edilmesi halinde bonservis bedeli ödenmeyecek olan genç Polonya'lının transfermart verilerine göre piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Buksa'nın adı aynı zamanda dünyanın gelişim gösteren genç yetenekleri arasında da geçiyor.

ALEKSANDER BUKSA KİMDİR?

15 Ozak 1993'te Polonya'nın Krakow şehrinde dünyaya gelen Buksa, forvet ve forvet arkası bölgelerinde oynayabiliyor.

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Buksa, bu sezon 16 müsabakada forma giydi ve 1 gol üretti.

