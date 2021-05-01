Haberler Trabzonspor Son dakika spot haberi: Trabzonspor'da transfer zirvesi! Abdullah Avcı 5 banko istedi

Son dakika spot haberi: 'da transfer zirvesi! 5 banko istedi

Son dakiak transfer haberi: 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Fırtına'da dev zirve gerçekleşti. Trabzonspor'un kurmayları, daha önce gazeteniz FOTOMAÇ'ın duyurduğu gibi 'da bir araya geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Tranzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:59
Son dakika spot haberi: Trabzonspor'da transfer zirvesi! Abdullah Avcı 5 banko istedi

Dev zirve gerçekleşti. 'un kurmayları, daha önce gazeteniz FOTOMAÇ'ın duyurduğu gibi 'da bir araya geldi. Kulüp sitesinden konuyla ilgili, "Teknik direktörümüz ile Başkanımız ve Başkan Yardımcımız bir araya gelerek 2021-22 sezonu öncesi planlamaları ve yapılan çalışmaları değerlendirdiler" denildi.

Toplantının detaylarına da FOTOMAÇ ulaştı. İşte toplantının perde arkası:

1-Abdullah Avcı transfer dönemi içerisinde kadroya 5 direkt oyuncunun katılmasını istedi. Bu transferlerin mevkileri olarak ise , sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olarak belirlendi.

2-Avcı ayrıca kadro derinliği için rotasyonda da oynayabilecek 4 takviye daha istedi. Bu isimlerin genç oyuncular da olabileceği belirtilirken, liste bordo-mavili yönetim kuruluna sunuldu.

3-Takımdan gidecekler konusunda bazı oyunculara gelebilecek yüksek rakamlı tekliflerin değerlendirmesi kararlaştırıldı.

4-Ayrıca gelecek sezon öncesi kamp programının da şimdiden belirlenmesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalar da ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı.

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