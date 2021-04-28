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Son dakika haberleri | 'a genç ! Gelmek için bunu yaptı

'de zirve yarışını sürdüren , bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Geleceğe yatırım için ve 'dan birçok genç futbolcuyu yakından takip eden , gözünü 'un 23 yaşındaki orta sahasına dikti. Yeşil-beyazlıların futbolcusu Trabzonspor'a gelebilmek için alacaklarını bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:18
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a genç orta saha! Gelmek için bunu yaptı

Önümüzdeki sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen aynı zamanda gelecek vaadeden genç futbolcuları da yakından takip ediyor.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a genç orta saha! Gelmek için bunu yaptı

Bordo-Mavililer'in son gözdesi 'dan oldu. Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki oyuncu için scout ekibi onay verdi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a genç orta saha! Gelmek için bunu yaptı

61Saat'in haberine göre 1.Lig ekibinden alacakları olan genç oyuncunun sözleşmesini feshedip, ekibinin yolunu tutabileceği iddia edildi.

Son dakika TS haberleri | Trabzonspor'a genç orta saha! Gelmek için bunu yaptı

EMİRHAN AYDOĞAN KİMDİR?

26 Haziran 1997 tarihinde doğan Emirhan, pozisyonunda oynamaktadır. formasıyla bu sezon . Lig'de 28 maça çıkan Emirhan 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 575 bin Euro olan Emirhan'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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