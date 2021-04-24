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Fırtına'nın kozu Djaniny

-mavili takımda bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan Nwakaeme ve sakatlıktan yeni çıkan Ekuban'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle gözler üzerinde olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Fırtına'nın kozu Djaniny
-mavili takımda bu sezon bir türlü istediği form düzeyine ulaşamayan Nwakaeme ve sakatlıktan yeni çıkan Ekuban'ın henüz gol yollarına çok etki edememesi nedeniyle gözler üzerinde olacak. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı santrfor bu sezon altısını , biri 'nda olmak üzere toplam yedi kez fileleri sarstı. karşılaşmasında sahne alan ancak derbisinde etkili olamayan 1.90 boyundaki forvetten bugün çok şey bekleniyor.
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