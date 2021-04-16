Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda girişimlerine başlayan Trabzonspor, en az iki forvet takviyesi planlıyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda girişimlerine başlayan Trabzonspor, en az iki forvet takviyesi planlıyor.
Uzun zamandır görüşme halinde olunan Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli golcüsü Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.
LUCAS PEREZ ÖNERİSİ!
Atletico Madrid altyapısında yetişen, ardından Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet Lucas Perez, bordo-mavili kulübe teklif edildi.