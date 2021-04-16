Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü 'a

Menajerler, bu sezon ’te 21 maçta dört gol ve üç asistlik performans sergileyen İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi istedi. yönetiminin teknik direktör 'dan gelecek cevaba göre harekete geçeceği belirtildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda girişimlerine başlayan , en az iki forvet takviyesi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Uzun zamandır görüşme halinde olunan Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli golcüsü Koita ile birçok konuda anlaşmaya varılırken, menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

LUCAS PEREZ ÖNERİSİ!
Atletico Madrid altyapısında yetişen, ardından Dinamo Kiev, Deportivo, Arsenal, Paok ve West Ham gibi önemli takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki forvet Lucas Perez, bordo-mavili kulübe teklif edildi.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK
Bu sezon takımında görev yapan ve 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Teknik direktör 'dan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için hamle yapılabileceği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

Bu arada Perez'in menajerlik firmasının altyapısında çok sayıda oyuncusunun yer alması dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

İstikrarı ile kendinden bahsettiren Perez, geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol, bu sezon ise 20 maçta 4 gol kaydetti.

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