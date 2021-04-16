Son dakika spor haberi: Menajerlerden sürpriz öneri! İspanyol golcü Trabzonspor'a

ABDULLAH AVCI KARAR VERECEK

Bu sezon Alaves takımında görev yapan ve 21 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan İspanyol santrfora bordo-mavili formayı giydirmek için yetki belgesi isteyen menajerler kulübün kapısını çalarken, yönetim kurulu ise bu ismi teknik ekip ve scout ekibine bildirdi.





Teknik direktör Abdullah Avcı'dan gelecek cevaba göre kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu için hamle yapılabileceği öğrenildi.



