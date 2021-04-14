Bakasetas zirvede

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:02Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 07:12
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Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, farkını ortaya koydu. Bordo-mavili formayla Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki on numara, bu dönemde takımının en golcü futbolcusu oldu. Yunan maestro, ligin ikinci yarısında transfer olduğu Trabzon'da 6 gol attı. Bakasetas ligin ilk yarısında da Alanyaspor formasıyla fileleri 7 kez sarsmıştı. Bu sezon toplam 13 gole imza atan yıldız futbolcu, kariyer rekorunu da kırmıştı.