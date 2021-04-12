Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Son dakika spor haberi: 'den için gelen teklifi reddetti

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer yıldız futbolcuları için teklifleri de değerlendirmeye aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:19
Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Premier Lig takımlarından Brighton, geçen sezondan bu yana takip ettiği 'ın transferi için ile masaya oturdu ancak pek de istediği sonucu çıkartamadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Sezon sonunda 'ı kesin olarak elde çıkartacak olan , EURO 2020'den önce bu satışı yapmak istemiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

EURO 2020'de 'ın daha da parlayacağına inanan , şu an çeşitli takımlar ile görüşmeler yapsa da nihai kararını Haziran sonrasına saklıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Transfer srecinde Brighton ile görüşen , için yapılan 20 milyonluk euroluk teklifi geri çevirdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen ve milli kalecinin bir sonraki satışından da %10 pay talep eden , Inter, Sevilla, Leipzig ve Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Başkanı Ahmet Ağaoğlu da için geçtiğimiz sezondan bu yana birçok teklif aldıklarını ancak bu sezon aldıkları tekliflerin kendi beklentileriyle uyuşmaya başladığını dile getirdi.

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