Son dakika spor haberi: Trabzonspor İngiltere'den Uğurcan Çakır için gelen teklifi reddetti

Transfer srecinde Brighton ile görüşen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yapılan 20 milyonluk euroluk teklifi geri çevirdi.

Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirleyen ve milli kalecinin bir sonraki satışından da %10 pay talep eden Trabzonspor, Inter, Sevilla, Leipzig ve Tottenham ile görüşmelerini sürdürüyor.