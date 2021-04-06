Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gündeminde olan Kenan Karaman'dan flaş karar

Son dakika haberi: 'un gündeminde olan 'dan flaş karar

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen isimlerde biri de milli futbolcu 'dı... 27 yaşındaki futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 14:41
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un gündeminde olan Kenan Karaman'dan flaş karar

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'da gündeme gelen isimlerde biri de 'dı...

'da forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın takımıyla yeni sözleşme imzalamayacağı ve kulüpten ayrılacağı iddia edildi.

Haber 61'in haberine göre, milli futbolcu Kenan Karaman ile Fortuna 'un yolları sezon sonunda ayrılıyor.

27 yaşındaki golcü futbolcunun ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Ayrıca, Düsseldorf'un Kenan'ın yerine 'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu 'u transfer edeceği belirtildi.

2018 yılında 'den Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman, bu sezon 'de çıktığı 24 maçta 7 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcunun adı Trabzonspor, ve ile anılıyor. Kenan Karaman son olarak milli takım kampında corona virüse yakalanmıştı.

SON DAKİKA