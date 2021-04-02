Trabzonspor 5 eksikle çalıştı

Karadeniz devi, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana milli takımdan henüz dönmeyen Bakasetas'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Benik Afobe katılmadı. Sakatlıkları iyileşme sürecinde olan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı. Trondsen ise takımla çalışmalara başladı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Bordo-mavililer ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor maçı öncesi yapılan son taktik idmanda oyuncularına maçtaki istekleri doğrultusunda sık sık uyarılarda bulundu.