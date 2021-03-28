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27 yaşındaki İsveçli futbolcunun peşinde | Quaison atağı

Forvet arkası, sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev yapabilen ’un Mainz’le sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fırtına işi bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 21:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 09:36
Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan santrfor Fode Koita, Fransa temsilcisi Bordeaux'dan sağ bek Youssouf Sabaly ve Alanya'nın orta sahası Salih Uçan konusunda sona yaklaştı.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

Teknik direktör ve izleme komitesi sorumlusu transfer konusunda sürekli istişare ederken, 'un da radara takıldığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

5 sezondan Alman ekibi Mainz 05'te forma giyen İsveçli oyuncunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum da bordo-mavililerin iştahını iyice kabartmış durumda.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

G.SARAY DA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Forvet arkası, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atarken 3 de asist üretti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

Geçtiğimiz yıl Mainz de iyi bir sezon geçiren , 32 maçta 13 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Quaison'un piyasa değeri 7 milyon euro.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu istiyor! Trabzonspor'a süper yetenek

Ancak bordo-mavililer bu transferde yalnız değil. Galatasaray'ın da 1.83 boyundaki futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor. 27 yaşındaki forvet arkası bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 3 gol 2 asist yaptı.

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