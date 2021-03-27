Fırtına yara sarıyor

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:00Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32'nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle sağ bek mevkisindeki eksiklik nedeniyle oynanan son iki karşılaşmada bu bölgede stoper Hüseyin Türkmen görev yaparken, tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi ve yeniden forma giymesi bekleniyor.