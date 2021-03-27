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Fırtına yara sarıyor

Sakatlıkları bulunan , , ve Abdülkadir Ömür için milli maç arası takıma daha erken dönmek açısından fırsat olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 21:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Fırtına yara sarıyor
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32'nci haftada oynanacak karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan 'da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle mevkisindeki eksiklik nedeniyle oynanan son iki karşılaşmada bu bölgede stoper görev yaparken, tedavisi devam eden Çörekçi ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi ve yeniden forma giymesi bekleniyor.
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