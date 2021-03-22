Son dakika TS haberleri | Uğurcan Çakır'a Inter talip!

Yeni menajeri Arturo Caneles'in dünya devlerine pazarladığı Uğurcan Çakır'a İtalya'nın en büyük kulüplerinden birisi talip oldu. Çizme medyasında yer alan haberlere göre, bu sezon Seri A'da lider olan ve eh yakın rakibi Juventus'a önemli bir puan farkı atan Inter, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.
Birçok spor portalında manşete taşınan haberlerde, Inter'in 36 yaşına gelen Samir Handanovic ile sezon sonu yollarını ayıracağı, Sloven kalecinin boşluğunu ise Uğurcan Çakır ile dolduracağı öne sürüldü. Haberin devamında ise, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddiası olmak isteyen Inter Kulübü'nün kalesini Uğurcan kalitesinde bir isme teslim etmeyi düşündüğü, bu transfer için kasasından 20 milyon Euro'yu çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi.
Uğurcan Çakır'ın adı, Chelsea, Sevilla ve Lille gibi takımlarla da anılıyor.