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Son dakika TS haberleri | Uğurcan Çakır'a Inter talip!

formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Genç kalecinin adı devleriyle anılırken, İtalyan devi Inter'in Uğurcan konusunda oldukça ciddi olduğu iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:30
Son dakika TS haberleri | Uğurcan Çakır'a Inter talip!
'un 1 numarası Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. 'nin haberine göre Handanovic ile yolları ayıracak olan Inter Sloven kalecinin boşluğunu ise Uğurcan Çakır ile doldurulacak.

Yeni menajeri 'in dünya devlerine pazarladığı Uğurcan Çakır'a 'nın en büyük kulüplerinden birisi talip oldu. medyasında yer alan haberlere göre, bu sezon 'da lider olan ve eh yakın rakibi 'a önemli bir puan farkı atan Inter, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.

Birçok spor portalında manşete taşınan haberlerde, Inter'in 36 yaşına gelen ile sezon sonu yollarını ayıracağı, Sloven kalecinin boşluğunu ise Uğurcan Çakır ile dolduracağı öne sürüldü. Haberin devamında ise, gelecek sezon 'nde iddiası olmak isteyen 'nün kalesini Uğurcan kalitesinde bir isme teslim etmeyi düşündüğü, bu transfer için kasasından 20 milyon Euro'yu çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi.

Uğurcan Çakır'ın adı, , ve gibi takımlarla da anılıyor.
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