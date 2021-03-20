Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Bankalar Birliği açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadele 4-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun sözleri;

"Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Koronavirüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri Ekuban'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu."

"10-12 günlük milli takım arası, oyuncuların dinlenmeleri açısından önemli bir süreç. Oyuncularımızın bu süreci iyi geçireceklerini düşünüyorum."

"Bankalar Birliği'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo."

"Türk futbolunu çıkmaza sürükleyen 4 kulüp vardı. Türk futbolunun ekonomik ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşmeye uyulmadığında sözleşme kendiliğinden iptal oluyor. Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı."