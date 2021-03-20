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Son dakika TS haberleri | Başkanı 'dan açıklaması!

'in 31. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele 4-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun sözleri... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:16 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 21:28
Son dakika TS haberleri | Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Bankalar Birliği açıklaması!

'in 31. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele 4-1 bordo-mavililerin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun sözleri;

"Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç daha farklı oluyor. Güzel bir sonuç çıktı ortaya. Koronavirüsü en ağır geçiren oyuncularımızdan biri 'dı. Geçmişteki performansında bunun yansımaları oldu."

"10-12 günlük milli takım arası, oyuncuların dinlenmeleri açısından önemli bir süreç. Oyuncularımızın bu süreci iyi geçireceklerini düşünüyorum."

"'yle yaptığımız anlaşma sonucunda çıkan tablo, Trabzonspor için rahatlıkla ödenebilecek bir tablo."

"Türk futbolunu çıkmaza sürükleyen 4 kulüp vardı. Türk futbolunun ekonomik ayarlarını bu 4 kulüp bozdu. O sözleşmeye uyulmadığında sözleşme kendiliğinden iptal oluyor. Mali disiplin için son derece önemli bir anlaşma imzalandı."

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