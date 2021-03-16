Bu sezon Süper Lig'de gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.
Bu sezon Süper Lig'de gol yollarında oldukça sıkıntı yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda aynı sorunla karşılaşmak istemiyor.
Bu nedenle şimdiden transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili ekip, Hollanda ligini sallayan Venlo'nun forveti Georgios Giakoumakis ile ilgileniyor. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer kırdı.
Yunan yıldızı uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de olumlu rapor verdiği öğrenildi. 1.86 boyundaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Georgopoulos'tan geldi:
"Trabzonspor'un Giakoumakis'e teklifi Venlo'dan aldığının çok üzerinde. Kulüpler anlaşırsa Türkiye'nin yolunu tutar." Kupada da 4 gol atan ve fizik gücü yüksek olan forvete Venlo taraftarları sniper (Keskin Nişancı) yakıştırması yapıyor.
Kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Giakoumakis, toplam 27 maçta 27 golle şov yaptı.
Yunanistan Milli Takımı formasını 3 kez giyen Georgios Giakoumakis, fileleri 1 kez sarsmayı başardı.