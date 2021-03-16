Bu nedenle şimdiden transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili ekip, Hollanda ligini sallayan Venlo'nun forveti Georgios Giakoumakis ile ilgileniyor. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 23 lig maçında 23 gol atarak kariyer kırdı.

Yunan yıldızı uzunca bir süredir takip eden scout ekibinin de olumlu rapor verdiği öğrenildi. 1.86 boyundaki futbolcu ile ilgili flaş bir iddia da Yunan Spor yazarı Georgopoulos'tan geldi: