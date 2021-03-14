Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan FIFA açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Erzurumspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;



"FIFA'ya yaptığımız başvuru sadece Trabzonspor'un başvurusu değil, her takımın her hocanın ciddi şekilde serzenişi var."

"4 tekerlek değiştirdikten sonra araba hala gitmiyorsa, demek ki sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik. Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle, hemen hemen tamamına yakın bir kısmının desteğiyle dosyamızı FIFA'ya gönderdik."

"Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu'nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler."

"Burada verilen mücadele, Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli olarak kan kaybeden bir sistemde, sizin marka değerinizi yükseltmeniz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun selameti açısından yapılmış bir başvuruydu bu.

Herkesin ağzında aynı cümle var. "Adalet istiyoruz." Bağımsızlığın tartışıldığı bir ortamdayız. Bu ortamda bireyler kendilerini zorlasalar da, adaleti tahsis etmeleri güç."