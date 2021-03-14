Son dakika TS haberleri | İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Bordo-mavililer bugün deplasmanda BB Erzurumspor'a konuk olacak. 7 karşılaşma üst üste kazandıktan sonra son 3 haftada iç sahada Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a kaybederek 2 yenilgi alan Fırtına zirve yarışında geri düşmüştü. Abdullah Avcı ve öğrencileri bugün önemli deplasmandan 3 puan çıkartarak yeniden bir çıkış arıyor. Hedef kalan maçlarda maksimum puan alarak İstanbul ekiplerini zorlamak.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı zorlu mücadele öncesinde öğrencilerini basit hataya karşı uyardı. Usta çalıştırıcı herkesten tam konsantre şekilde maça çıkmasını istedi. Bordo-mavili oyuncular da hafta boyunca antrenmanlarda bir hayli hırslıydı. Alınan yenilgileri unutturmak için var güçleriyle çalıştılar. Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek için kıran kırana idman yaptılar.

5 İSİM DEĞİŞİYOR

Trabzonspor, BB Erzurum maçında kadroda önemli değişiklik yapacak. İşte o isimler:

HOSSEINI: Vitor Hugo'nun cezası nedeniyle forma giyemeyeceği haftada stoperde Edgar İe'nin partneri olacak. Abdullah Avcı onun pas yeteneğine güveniyor.

A. PARMAK: Transfer olduğu günden beri kalitesi, oyun aklı ve mücadelesi ile Berat bu hafta yok. Sakatlığı bulunan genç yıldızın görevini Parmak üstlenecek.

DJANINY: Benik Afobe yakaladığı fırsatları kötü harcamaya devam ediyor. Abdullah Avcı onu kızağa çekecek, yerinde eskisi gibi Djaniny Semedo oynayacak.

HÜSEYIN: Çok tartışılan Serkan Asan'ın yerine bu hafta Hüseyin Türkmen görev yapacak. Abdullah Avcı, genç oyuncunun kafa toplarındaki üstünlüğüne de güveniyor.

YUNUS: Beklenileni veremeyen Lewis Baker kenara çekiliyor. Yerine 2 aday var: Yunus Mallı ve Flavio. Yunus'un bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Szumski, Murat, Teikeu, Leo, Bergdich, Boumal, Osman, Aatıf, Cenk Ahmet, Rashani, El Kebir.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.