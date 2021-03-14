Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika TS haberleri | İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Arka arkaya kazandığı 7 maçla zirveye ortak olan bordo-mavililer son haftalarda tökezledi. Fırtına, kaybettiği 6 puanın telafisi için Erzurumspor karşısında sahaya çıkıyor. Teknik direktör , sahaya süreceği 11'i de belirledi. | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika TS haberleri | İşte Trabzonspor'un Erzurumspor maçı muhtemel 11'i

Bordo-mavililer bugün deplasmanda 'a konuk olacak. 7 karşılaşma üst üste kazandıktan sonra son 3 haftada iç sahada ve 'a kaybederek 2 yenilgi alan Fırtına zirve yarışında geri düşmüştü. ve öğrencileri bugün önemli deplasmandan 3 puan çıkartarak yeniden bir çıkış arıyor. Hedef kalan maçlarda maksimum puan alarak İstanbul ekiplerini zorlamak.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı zorlu mücadele öncesinde öğrencilerini basit hataya karşı uyardı. Usta çalıştırıcı herkesten tam konsantre şekilde maça çıkmasını istedi. Bordo-mavili oyuncular da hafta boyunca antrenmanlarda bir hayli hırslıydı. Alınan yenilgileri unutturmak için var güçleriyle çalıştılar. Abdullah Avcı'nın gözüne girebilmek için kıran kırana idman yaptılar.

5 İSİM DEĞİŞİYOR

Trabzonspor, maçında kadroda önemli değişiklik yapacak. İşte o isimler:

HOSSEINI: 'nun cezası nedeniyle forma giyemeyeceği haftada stoperde İe'nin partneri olacak. Abdullah Avcı onun pas yeteneğine güveniyor.

A. PARMAK: Transfer olduğu günden beri kalitesi, oyun aklı ve mücadelesi ile Berat bu hafta yok. Sakatlığı bulunan genç yıldızın görevini Parmak üstlenecek.

DJANINY: Benik Afobe yakaladığı fırsatları kötü harcamaya devam ediyor. Abdullah Avcı onu kızağa çekecek, yerinde eskisi gibi Djaniny Semedo oynayacak.

HÜSEYIN: Çok tartışılan 'ın yerine bu hafta Türkmen görev yapacak. Abdullah Avcı, genç oyuncunun kafa toplarındaki üstünlüğüne de güveniyor.

YUNUS: Beklenileni veremeyen kenara çekiliyor. Yerine 2 aday var: ve Flavio. Yunus'un bir adım önde olduğu ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Szumski, Murat, Teikeu, , Bergdich, Boumal, , Aatıf, , Rashani, El Kebir.

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hosseini, Marlon, A.Parmak, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

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