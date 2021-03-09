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bir fırsatı daha harcadı

mücadelesini kaybederek avantaj yitiren , ’ın berabere kaldığı haftayı da boş geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Trabzonspor bir fırsatı daha harcadı

, son haftalarda kaybettiği iki maçla zirveyi yakalama şansını elinin tersiyle itti. Bordo-mavililer, ile 'nda oynadığı karşılaşmayı kazansa rakibiyle puanları eşitleyecekti. Kaybedip 6 puan geri düştü. Ardından 'yı deviren bu hafta da kazanmayı umut ediyordu. 'ın sahasında 'a takıldığı haftada 3 puan istiyordu. Yine evinde bu defa da 'a kaybederek bir fırsat daha harcadı. Üst üste yenilgiler camiayı üzerken teknik direktör gelecek haftalarda yine galibiyet serisi yakalayacaklarını umut ediyor.

MEŞALELİ UĞURLAMA
Trabzonspor taraftarı, Alanyaspor karşılaşması öncesi takımı meşalelerle Şenol Güneş Stadı'na uğurladı. Bordo-mavililer, uğurlama sırasında şampiyonluk tezahüratları söylediler. Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ancak bu motivasyon uğurlaması puan getirmedi.

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