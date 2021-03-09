Trabzonspor bir fırsatı daha harcadı

Trabzonspor, son haftalarda kaybettiği iki maçla zirveyi yakalama şansını elinin tersiyle itti. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı karşılaşmayı kazansa rakibiyle puanları eşitleyecekti. Kaybedip 6 puan geri düştü. Ardından Kasımpaşa'yı deviren Fırtına bu hafta da kazanmayı umut ediyordu. Galatasaray'ın sahasında Sivasspor'a takıldığı haftada 3 puan istiyordu. Yine evinde bu defa da Alanyaspor'a kaybederek bir fırsat daha harcadı. Üst üste yenilgiler camiayı üzerken teknik direktör Abdullah Avcı gelecek haftalarda yine galibiyet serisi yakalayacaklarını umut ediyor.



MEŞALELİ UĞURLAMA

Trabzonspor taraftarı, Alanyaspor karşılaşması öncesi takımı meşalelerle Şenol Güneş Stadı'na uğurladı. Bordo-mavililer, uğurlama sırasında şampiyonluk tezahüratları söylediler. Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ancak bu motivasyon uğurlaması puan getirmedi.