Son dakika Trabzonspor haberleri | FIFA süreci başladı!

Trabzonspor , TFF'yi, "Tarafsız ve bağımsız" olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya sunacağı şikayet dilekçesini hazırladı. Bu dilekçeyi İsviçre'de kulüple çalışan hukuk bürosuna gönderen bordo-mavili kulüp, tercümenin yapılmasını bekliyor. FIFA'nın bu tür durumlarda tercümeyi kendisinin yapmak istemesinden dolayı şu an için beklenildiği belirtilirken, kısa süre içerisinde tüm işlemlerin tamamlanıp FIFA'nın ilgili birimlerine şikayet dilekçesinin teslim edileceği öğrenildi. Trabzonspor'nun Hukuk İşleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi, dosyanın geniş kapsamlı olarak hazırlandığı ve şu an için sadece tercüme sürecinin beklendiğini dile getirdi. Bu arada Trabzonspor'un, daha önce hazırladığı şikayet dilekçesine Kulüpler Birliği'nin yaptığı destek açıklamasını da eklediği ve dosyanın kapsamını biraz daha genişlettiği de öğrenildi.