Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan gönderilmişti! Performansı olay oldu

Süper Lig'de oynanan 30. maç haftasında futbolcuların bireysel performansları dikkat çekmeye devam ediyor.
Süper Lig'de oynanan 30. maç haftasında futbolcuların bireysel performansları dikkat çekmeye devam ediyor.
Sezon başında Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Adem Büyük, Galatasaray yönetimiyle masaya oturmuş, karşılıklı istişare sonrasında oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.
KAPTAN OLDU
Sözleşme feshinden sonra Yeni Malatyaspor ile görüşen futbolcu, eski takımına yeniden imza atmış ve kaptanlığa getirilmişti.