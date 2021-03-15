Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan gönderilmişti! Performansı olay oldu

Adem Büyük, bugüne kadar 1968 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu oynadığı karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik performans sergilerken %72 oranında isabetli pas yaptı. Futbolcu, 7.23 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 6. futbolcusu oldu.

5. JOSEF DE SOUZA



Beşiktaş'ın orta sahasında vazgeçilmez isimlerden biri olan Brezilyalı yıldız 1890 dakika süre aldı. Tecrübeli orta saha futbolcusu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergilerken maç %85.9'luk pas isabeti ile ligin en iyileri arasında yer aldı. Josef, 7.25 ratingi ile ligin en iyi performans sergileyen 5. futbolcusu oldu.