Emre Akbaba değere bindi
Belhanda’nın ayrılığının ardından Emre Akbaba’nın sözleşme defteri yeniden açıldı. 1.75 milyon euro alan oyuncu, pandemi nedeniyle yüzde 20’lik indirim yapmış ve maaşını 1.4 milyon euro’ya indirmişti. Emre’ye 1 milyon euro önerilirken görüşmeler sezon sonuna bırakılmıştı. Ancak Belhanda’nın gönderilmesiyle Emre ile yeniden masaya oturulması ve anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Galatasaray bir de yabancı 10 numara alacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50