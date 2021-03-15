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'de şampiyonluk oranları güncellendi!

'de heyecan sürüyor. 30. hafta sonunda lider ve en yakın takipçisi 3 puanı hanesine yazdırırken, ile golsüz berabere kaldı. ise sahasında ağırladığı 'ne 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. de karşılaşmaların ardından, ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:49
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

'de şampiyonluk oranları tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ALANYASPOR

Yeni oran: 300.00
Eski oran: 300.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

TRABZONSPOR

Yeni oran: 50.00
Eski oran: 30.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

GALATASARAY

Yeni oran: 3.00
Eski oran: 3.30

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

FENERBAHÇE

Yeni oran: 3.00
Eski oran: 2.35

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

BEŞİKTAŞ

Yeni oran: 1.85
Eski oran: 2.10

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