Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
ALANYASPOR
Yeni oran: 300.00
Eski oran: 300.00
TRABZONSPOR
Yeni oran: 50.00
Eski oran: 30.00
Süper Lig'de şampiyonluk oranları İddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
ALANYASPOR
Yeni oran: 300.00
Eski oran: 300.00
TRABZONSPOR
Yeni oran: 50.00
Eski oran: 30.00
GALATASARAY
Yeni oran: 3.00
Eski oran: 3.30
FENERBAHÇE
Yeni oran: 3.00
Eski oran: 2.35
BEŞİKTAŞ
Yeni oran: 1.85
Eski oran: 2.10
SÜPER LİG'İ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.05-Beşiktaş
1.45-Fenerbahçe
1.45-Galatasaray
20.00-Trabzonspor