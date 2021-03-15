Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer stratejisini belirledi.
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, transfer stratejisini belirledi.
HEDEFLERİ BÜYÜK!
Sadece günü değil geleceği de düşünerek ekibiyle birlikte çalışan tecrübeli teknik adamın önümüzdeki 3 yıl için hedefleri çok büyük.
Kayserispor maçı öncesi bu konuda bazı sinyaller veren Terim, "Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi bir transfer olur. Oğulcan ile 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İlerleyen dönemde kulübe bonservis getirisi olacak olan futbolcuları renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, mali yönden de düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Başarıya aç ve geleceği olan oyuncular için tespit çalışmalarına devam eden Fatih Terim, kadro iskeletini oluştururken transferini istediği de isimler belli oldu.
TERİM'İN KADRO İSKELETİ BELLİ!
Ajansspor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Muslera, Marcao, Taylan Antalyalı, Mostafa Mohammed ile daimi bir iskelet oluşturmayı planlıyor.
Öte yandan Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu ile kanatlanacak olan Galatasaray'da kadro mühendisliği çalışmaları sürüyor.
Transfer listesini oluşturan Fatih Terim, gelecek vaat eden 3 futbolcuyu Florya'da görmek istiyor.
İşte detaylar...
YURT İÇİNDEN 2 GENÇ!
Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği'nden Ömürcan Artan gibi isimlerin önümüzdeki dönemde transfer edilmesini istiyor.
JESPER LINDSTRÖM RADARDA!
Öte yandan Terim'in hedefindeki bir diğer oyuncunun Brondby forması giyen Jesper Lindström olduğu kaydedildi.
10 numara pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki genç yıldız adayı, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.