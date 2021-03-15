Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

HEDEFLERİ BÜYÜK! Sadece günü değil geleceği de düşünerek ekibiyle birlikte çalışan tecrübeli teknik adamın önümüzdeki 3 yıl için hedefleri çok büyük.

Kayserispor maçı öncesi bu konuda bazı sinyaller veren Terim, "Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi bir transfer olur. Oğulcan ile 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum" ifadelerini kullandı.