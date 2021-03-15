Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Son dakika spor haberleri! 'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız 'a

'da teknik direktör geleceğe yönelik hamleler yapmaya başladı. Hedefleri büyüten deneyimli çalıştırıcı mevcut takımdaki iskeletini belirlerken, yapılacak nokta atışı transferlerle başarıya aç bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Buna göre transfer listesini oluşturan Terim, 3 genç yıldız adayını 'da görmek istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:51
Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan 'da teknik direktör , transfer stratejisini belirledi.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

HEDEFLERİ BÜYÜK!
Sadece günü değil geleceği de düşünerek ekibiyle birlikte çalışan tecrübeli teknik adamın önümüzdeki 3 yıl için hedefleri çok büyük.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Kayserispor maçı öncesi bu konuda bazı sinyaller veren Terim, "Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi bir transfer olur. Oğulcan ile 4 yıllık sözleşmemiz var, onunla alakalı çok güzel şeyler düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

İlerleyen dönemde kulübe bonservis getirisi olacak olan futbolcuları renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, mali yönden de düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Başarıya aç ve geleceği olan oyuncular için tespit çalışmalarına devam eden , kadro iskeletini oluştururken transferini istediği de isimler belli oldu.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

TERİM'İN KADRO İSKELETİ BELLİ!
Ajansspor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı, Muslera, Marcao, Taylan Antalyalı, Mostafa Mohammed ile daimi bir iskelet oluşturmayı planlıyor.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Öte yandan Henry Onyekuru ve Kerem Aktürkoğlu ile kanatlanacak olan 'da kadro mühendisliği çalışmaları sürüyor.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

Transfer listesini oluşturan , gelecek vaat eden 3 futbolcuyu 'da görmek istiyor.

İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

YURT İÇİNDEN 2 GENÇ!
Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği'nden Ömürcan Artan gibi isimlerin önümüzdeki dönemde transfer edilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

JESPER LINDSTRÖM RADARDA!
Öte yandan Terim'in hedefindeki bir diğer oyuncunun Brondby forması giyen Jesper Lindström olduğu kaydedildi.

Son dakika spor haberleri! Fatih Terim'in listesi ortaya çıktı! 3 genç yıldız Galatasaray'a

10 numara pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki genç yıldız adayı, bu sezon 20 maçta forma giydi ve 9 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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