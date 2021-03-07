Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor dipten zirveye

Son dakika spor haberi: dipten zirveye

Son dakika haberi: öncesi deplasman karnesinde 17. sırada yer alan Trabzonspor şimdi ’nin ardında 2. basamakta. Başarısıyla zirveye yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor dipten zirveye

Bordo-mavili takımın deplasman performansı ile müthiş bir yükseliş sergiledi. Usta çalıştırıcı öncesinde dış sahada hanesine sadece 3 puan yazdırabilmişti. Abdullah Avcı geldikten sonra dış sahada 29 puan topladı. 'de deplasmanların en başarılı takımı . Bordo- mavililer de 29 puanla ikinci basamakta ezeli rakiplerini takip ediyorlar. sezon sonuna kadar bu performansını sürdürerek üstündeki takımların puan kaybını bekleyecek.

KRİTİK MAÇLAR

Bordo-mavililer ligin kalan bölümünde 6 deplasman maçına çıkacak. , , , , ve ile dış sahada karşılaşacak.

TEK GALİBİYETİ 2019 YILINDA

Trabzonspor, 'u konuk ettiği 4 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Bordo-mavililer tek galibiyetini 2019 yılının Kasım ayında aldı. 1 kez berabere kaldı. Sahasında 2 defa rakibine kaybetti.

PAZARTESİ YARAMIYOR

'na pazartesi günleri iyi gelmiyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de pazartesi günü sahne aldığı son 6 mücadeleden 1 galibiyet çıkarabildi. 2019 yılının Mayıs ayında 'u devirdiler.

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada yenilgisi bulunmuyor. Karadeniz temsilcisi, deneyimli çalıştırıcı döneminde çıktığı 10 deplasman maçının 8'ini kazandı. 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

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