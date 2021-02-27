Sola iki aday

Marlon'un forma giymemesi halinde Abdullah Avcı'nın sol bek tercihi, sağ bekteki kararı da etkileyecek. Usta hoca Faruk Can Genç'i sola koyarsa sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'nin forma giymesi bekleniyor. Kamil Ahmet'i solda oynatırsa savunmanın sağında Serkan Asan görev yapacak.
YUSUF VE FARUK CAN TAKIMA KATILDILAR
Başakşehir maçının kahramanı Yusuf Sarı ile aynı maçta görev yapan sol bek Faruk Can Genç sakatlıklarını atlattılar. İki genç oyuncunun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecekleri öğrenildi.