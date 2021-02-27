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Sola iki aday

'un forma giymemesi halinde 'nın sol bek tercihi, sağ bekteki kararı da etkileyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:01 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Sola iki aday

'un forma giymemesi halinde 'nın sol bek tercihi, sağ bekteki kararı da etkileyecek. Usta hoca Genç'i sola koyarsa sağ kanatta 'nin forma giymesi bekleniyor. 'i solda oynatırsa savunmanın sağında görev yapacak.

YUSUF VE FARUK CAN TAKIMA KATILDILAR

maçının kahramanı Sarı ile aynı maçta görev yapan sol bek Faruk Can Genç sakatlıklarını atlattılar. İki genç oyuncunun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde forma giyebilecekleri öğrenildi.

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