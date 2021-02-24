Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Son dakika spor haberleri: 'da derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Teknik Direktörü 'nın derbisindeki stratejisi belli oldu. Oyuncularına seslenen başarılı hoca, “Sabır, akılcı oyun ve öz güven ile galip geleceğiz. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum. Aynen devam etmeliyiz” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 20:27 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

ile arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. Teknik direktör bir yandan takımın üzerinde çok fazla baskı ortamının oluşmamasını isterken; bir yandan da takımı maça motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Avcı ile son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalayan , 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmedi. Geldiği günden bu yana sadece bir kez kaybeden, kırılmadık rekor bırakmayan bordo-mavililerde Avcı'nın motivasyon konuşmasının detayları "Sabır, akılcı oyun ve öz güven" oldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

BASKILI BİR OYUN ANLAYIŞI
Antrenmanda oyuncularına kısa bir konuşma yapan başarılı hoca, "Bugüne kadar olduğu gibi yine sabırla, akıllıca ve kendimize olan öz güvenimiz ile sahaya çıkacağız. Çok ciddi bir gelişim yakaladık ve gerçekten bu gurur duyulacak bir durum. Her maç nasıl daha iyiye gittiğinizi hayranlıkla izliyorum" dedi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Kurt teknik adam ayrıca teknik ekibiyle birlikte 'nin başta olmak üzere son dönemdeki maçlarını detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine taktik çalışmalar yapacak olan Avcı'nın, baskılı bir oyun anlayışı ile sahaya çıkması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

GALİP GELİRSE PUANLAR EŞİT
Ligde pazar günü 'yi konuk edecek , kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Son 10 karşılaşmada dokuz galibiyet, bir beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo mavili takım kazanarak 3. sıradaki ezeli rakibi ile puanları eşitlemek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

ABDULLAH AVCI BULUT'A ÜSTÜN
Derbide teknik direktör , eski yardımcısı ile rakip olacak. Avcı, şu ana kadar Bulut'a karşı çeşitli takımlarla oynadığı beş maçta dört galibiyet, bir beraberlik aldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

'i çalıştırdığı dönemde Avcı'nın yardımcılığını yapan , 2017-18'de Avcı ile yollarını ayırıp 'nın başına geçmişti.

Yunus Emre SEL

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