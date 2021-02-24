Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı derbi taktiğini belirledi! "Sabır ve öz güven"

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi nefesler tutuldu. Teknik direktör Abdullah Avcı bir yandan takımın üzerinde çok fazla baskı ortamının oluşmamasını isterken; bir yandan da takımı maça motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Avcı ile son 17 sezondaki en uzun süreli galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, 16 sezon sonra da son dört maçında kalesinde gol görmedi. Geldiği günden bu yana sadece bir kez kaybeden, kırılmadık rekor bırakmayan bordo-mavililerde Avcı'nın motivasyon konuşmasının detayları "Sabır, akılcı oyun ve öz güven" oldu.