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'da maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da bir futbolcuda corona virüsüne rastlandı. Hafta sonu ile derbide karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililerde semptom gösteren genç bir oyuncu teste tabi tutuldu ve Covid-19 teşhisi kondu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 14:19
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

'da bir futbolcuda daha corona virüsüne rastlandı. 'un haberine göre, bordo-mavili takımda semptom gösteren bir genç oyuncuya yapılan test sonucunda Covid-19 teşhisi kondu.

Fırtına'nın maçı öncesinde takımda fazla forma şansı bulamayan genç bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı ve karantina sürecinin başladığı öğrenildi.

Bordo-mavili takımda karantina süreci dolan ve testleri negatif çıkan Serkan Asan ve Arda Akbulut takım ile beraber çalışmalara başlamıştı.

UĞURCAN VE BAKER'A YENİ TEST YAPILACAK!
Uğurcan Çakır ve Lewis Baker'a corona virüsü testi yapılacak ve bu testlerin sonucu negatif çıkması durumunda Fenerbahçe maçına yetişebilecekler.

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