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Bakasetas rekora koşuyor

Son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 10 gole ulaşan Trabzonsporlu Bakasetas, 2 kez daha sahne alabilirse kariyer rekorunu kıracak. Yunan maestro, formasıyla 11 gol atmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:36 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Bakasetas rekora koşuyor
'de rüzgarı esmeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Aytemiz 'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadroya katılan Yunan 10 numara, ayağının tozuyla son 3 galibiyette büyük rol oynadı. , ve karşılaşmalarında sahne alarak fileleri sarsan 27 yaşındaki maestro böylelikle çıktığı 3 maçta da topu ağlara göndermeyi başarmış oldu. Süper Lig'de ilk defa 3 maç üst üste rakip fileleri havalandıran 1.81 boyundaki oyuncu, geçen sezon Alanyaspor'da attığı gol sayısına (10) şimdiden ulaştı. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 7 gol kaydeden yıldız futbolcu, bordo-mavililerde de 3 kez sahne aldı. formasıyla 'nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor'da kıracak.
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