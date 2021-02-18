Bakasetas rekora koşuyor

Son 3 karşılaşmada fileleri sarsan ve 10 gole ulaşan Trabzonsporlu Bakasetas, 2 kez daha sahne alabilirse kariyer rekorunu kıracak. Yunan maestro, Panionios formasıyla 11 gol atmıştı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:36Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Süper lig'de Anastasios Bakasetas rüzgarı esmeye devam ediyor. Devre arası transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadroya katılan Yunan 10 numara, ayağının tozuyla son 3 galibiyette büyük rol oynadı. Denizli, Yeni Malatya ve Gaziantep karşılaşmalarında sahne alarak fileleri sarsan 27 yaşındaki maestro böylelikle Trabzonspor çıktığı 3 maçta da topu ağlara göndermeyi başarmış oldu. Süper Lig'de ilk defa 3 maç üst üste rakip fileleri havalandıran 1.81 boyundaki oyuncu, geçen sezon Alanyaspor'da attığı gol sayısına (10) şimdiden ulaştı. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor formasıyla 7 gol kaydeden yıldız futbolcu, bordo-mavililerde de 3 kez sahne aldı. Panionios formasıyla Yunanistan Ligi'nde 11 gol atan Bakasetas, kalan 16 maçlık periyotta 2 kez daha fileleri sarsarsa kariyer rekorunu Trabzonspor'da kıracak.