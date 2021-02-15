Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Puan cetveline sonra bakarız

: Puan cetveline sonra bakarız

’u yeniden şampiyonluk yarışına sokan Avcı’nın keyfi yerinde. Usta hoca, galibiyeti sonrası oyuncularına “Puan cetveline sonra bakarsınız şimdi bir sonraki maçı düşünün” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Abdullah Avcı: Puan cetveline sonra bakarız
devinde art arda alınan 6 galibiyetin ardından yüzler gülüyor. Teknik direktör 'nın gelişiyle birlikte coşan rotasını zirveye kırdı. Küme düşme hattından aldığı takımı şampiyonluk potasına sokan deneyimli çalıştırıcı da oyuncularıyla çok samimi bir ilişki kurdu. Son olarak 'nda kazanılan mücadelesinin ardından onlara takılarak "Yürüyüşümüz emin adımlarla devam ediyor. Sizinle gurur duyuyorum. Şimdi bir maç sonrasını düşünün, puan cetveline sonra bakarsınız" dedi.

ÇOK MESAFELER KAPATTINIZ

Abdullah Avcı soyunma odasında mücadelelerinden dolayı öğrencilerini tebrik ederken onlara övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı çalıştırıcı "İyi başlamadığımız bir sezonda büyük takımların toparlanması kolay olmuyor. Hepiniz ilk geldiğim günden itibaren kendinizi adadınız. 'e karşı inanılmaz bir oyun sergilediniz. Böyle 5'li dizilen takımlara karşı oynamak zordur. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta çok güzel ama durmayacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sizler sürekli kazanarak çok mesafeler kapattınız" diye konuştu.
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