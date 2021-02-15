Abdullah Avcı: Puan cetveline sonra bakarız

ÇOK MESAFELER KAPATTINIZ
Abdullah Avcı soyunma odasında mücadelelerinden dolayı öğrencilerini tebrik ederken onlara övgü dolu ifadeler kullandı. Başarılı çalıştırıcı "İyi başlamadığımız bir sezonda büyük takımların toparlanması kolay olmuyor. Hepiniz ilk geldiğim günden itibaren kendinizi adadınız. Gaziantep'e karşı inanılmaz bir oyun sergilediniz. Böyle 5'li dizilen takımlara karşı oynamak zordur. Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta çok güzel ama durmayacağız. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Sizler sürekli kazanarak çok mesafeler kapattınız" diye konuştu.