Haberler Trabzonspor Epilepsi ile Savaş Derneği’ne destek

Epilepsi ile Savaş Derneği’ne destek

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:52 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Epilepsi ile Savaş Derneği’ne destek
Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı. Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular , , Erce, Berat ve 'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.
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