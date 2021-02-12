Epilepsi ile Savaş Derneği’ne destek

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:52Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 06:50
Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Epilepsiye dair hiçbir ön yargıyı kabul etmiyoruz! Epilepsinin okuyamamak, çalışamamak, evlenememek ve çocuk sahibi olamamak ile ne alakası var!" ifadeleri kullanıldı. Yayımlanan videoda, Türk Epilepsi ile Savaş Derneğinin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü için hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek vermek amacıyla mor gözlük takan futbolcular Uğurcan, Ekuban, Erce, Berat ve Bakasetas'ın epilepsiyle ilgili ifadeleri yer alıyor.