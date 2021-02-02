Abdullah Avcı fırtınası! İstatistikleri altüst etti

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir üç puana imza atan Trabzonspor'da yaşanan değişimin baş mimarı Abdullah Avcı oldu. 2020- 21 sezonuna kötü başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, 31 Ocak'taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü ve haftayı 5'inci sırada bitirdi.

İLK KEZ 3 MAÇ ART ARDA KAZANDI

Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Bordo-mavili takım ligde üst üste Konyaspor, G.Birliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 13 günde oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Fırtına ilk olarak 19 Ocak'ta Konya'yı 3-1, 23 Ocak'ta G.Birliği'ni 2-1, 27 Ocak'ta Süper Kupa Finali'nde Başakşehir'i 2-1 ve 31 Ocak'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yunus Emre SEL

13 HAFTANIN EN İYİ İKİNCİSİ

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı göreve başladığı dokuzuncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile zirvede, 30 puan toplayan Trabzonspor ise ikinci sırada. İlk 5'te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe söz konusu periyotta 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

REKORLARI ALT ÜST EDİYOR

Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş'ta geçirdiği dönemlerin ardından ilk kez İstanbul dışına çıkarak, Trabzonspor'un başına sıkıntılı bir dönemde geldi. 13 Süper Lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise 9 gol gördü ve 30 puan elde etti. Avcı, bordomavili takım ile en iyi başlangıç istatistiklerini yakaladı.

ÖZVERİNİN KARŞILIĞI

Avcı maçın ardından oyuncularına yaptığı konuşmada, "Gururlanın, bu zaferi kutlayın. Ruh, azim, hırs, özveri ve hepsinden önce aile olduğumuz için bu başarıları yakalıyoruz" dedi. Oyuncularını kutlayan Avcı, "Bana kısa süre içerisinde hem Süper Kupa hem de bu kritik galibiyetin mutluluğunu yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ama rehavet asla bizimle olmayacak biz daha sağlam daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

71 GÜNDE DEV YÜKSELİŞ

Sezona kötü başlayan ve ilk 8 haftada sadece 6 puan hanesine yazdırabilen Trabzon, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan Fırtına, 31 Ocak'taki Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte geçen 71 günlük sürede puanını 36'ya yükseltip zirve ile farkı 9'a düşürdü ve haftayı 5. sırada bitirdi.

YERİNE GELENİ AFFETMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, eski görev yaptığı takımlarla adeta hesaplaşıyor. Başakşehir'i Süper Kupa'da deviren Avcı, Trabzonspor'dan önce görev yaptığı Beşiktaş'a karşı da sahadan galibiyetle ayrıldı. İki eski görev yaptığı takımı yenen tecrübeli hoca, kendisinin ardından göreve gelen iki teknik adamı da mağlup etmeyi başardı.