Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor kurmayları forvet peşinde...
Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Trabzonspor kurmayları forvet peşinde...
Üç nokta atışı oyuncuyu renklerine katarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer son 1.5 sezondan Süper Lig'de en dikkat çeken isimlerden biri olan Bakasetas, Yunus Mallı ve Berat Özdemir'i almıştı.
Sıra golcüye geldi. Karadeniz devi, Kasımpaşalı Koita ve Başakşehir'den Crivelli için girişimlerini sürdürüyor.
Bordo-mavililer ilk olarak Koita için mavi-beyazlıların kapısını çaldı.
Altı ay sözleşmesi kalan 30 yaşındaki santrfor için 700 bin euro önerildi. Gineli futbolcu için cevap bekleniyor.
AVCI İKİ İSMİ DE ONAYLADI
Trabzonspor, Koita'nın yanı sıra Enzo Crivelli için de Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu ve teklif sundu.
Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri iki kez havalandıran 25 yaşındaki Fransız yıldız gelmeye hazır.
Bugün son saatlere kadar Koita ve Crivelli için temaslarına devam edecek olan Fırtına, bu iki isimden birisini mutlaka renklerine bağlamak için çabalıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "İkisi de iyi ve kaliteli futbolcu. Gelirse bize önemli katkıları olacaktır. Kadromuzu güçlendirirsek önemli başarılara imza atarız" dediği belirtildi.