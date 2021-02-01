Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri iki kez havalandıran 25 yaşındaki Fransız yıldız gelmeye hazır.

Bugün son saatlere kadar Koita ve Crivelli için temaslarına devam edecek olan Fırtına, bu iki isimden birisini mutlaka renklerine bağlamak için çabalıyor.