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'da forvet harekatı!

Karadeniz devinin kurmayları, Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki forveti Koita için tam 700 bin euro önerdi. 25 yaşındaki Crivelli için de Başakşehir ile temas kuruldu. İki isimden biri gelebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Ara transfer döneminin bitimine saatler kala kurmayları forvet peşinde...

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Üç nokta atışı oyuncuyu renklerine katarak kadrosunu güçlendiren bordo mavililer son 1.5 sezondan 'de en dikkat çeken isimlerden biri olan , ve 'i almıştı.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Sıra golcüye geldi. Karadeniz devi, Kasımpaşalı Koita ve Başakşehir'den Crivelli için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Bordo-mavililer ilk olarak Koita için mavi-beyazlıların kapısını çaldı.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Altı ay sözleşmesi kalan 30 yaşındaki santrfor için 700 bin euro önerildi. Gineli futbolcu için cevap bekleniyor.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

AVCI İKİ İSMİ DE ONAYLADI

, Koita'nın yanı sıra Enzo Crivelli için de Başakşehir yönetimi ile masaya oturdu ve teklif sundu.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Bu sezon forma giydiği 17 lig maçının sadece 6'sında ilk 11'de şans bulan ve rakip fileleri iki kez havalandıran 25 yaşındaki Fransız yıldız gelmeye hazır.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Bugün son saatlere kadar Koita ve Crivelli için temaslarına devam edecek olan Fırtına, bu iki isimden birisini mutlaka renklerine bağlamak için çabalıyor.

Trabzonspor'da forvet harekatı! Avcı onayı verdi

Teknik direktör 'nın, "İkisi de iyi ve kaliteli futbolcu. Gelirse bize önemli katkıları olacaktır. Kadromuzu güçlendirirsek önemli başarılara imza atarız" dediği belirtildi.

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