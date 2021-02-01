Haberler Trabzonspor "8 günde 3 maç çok iyiyiz"

"8 günde 3 maç çok iyiyiz"

: “Önce G.Birliği deplasmanı sonra maçı şimdi de . Bu süreçte 3’te 3 yapmak son derece önemliydi”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 23:52 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
"8 günde 3 maç çok iyiyiz"

'da teknik direktör karşılaşma sonunda bir hayli keyifliydi. Deneyimli çalıştırıcı "8. gün ve 3. maç. deplasmanı, arkasında ile kupa finali şimdi de karşılaşması. Bu dönemde 3'te 3 yapmak önemliydi. Beraber oynayıp, beraber kazandık. Bu seviye maçlarda geri düştükten sonra geri dönmek, kazanmak çok iyi. Oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

1-2 OYUNCU GELECEK
Abdullah Avcı'ya transferler de soruldu: ", , hepsi çok önemli transferler. Nokta işler yaptık. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Önümüzde kısa bir süre kaldı. 1-2 oyuncuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onları da kadromuza katabilirsek takım içi rekabet daha da artacak. Bize çok faydaları olacak"

ÇARŞAMBA KUPA PAZAR DERBİ ZAFERİ
FIRTINA, Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalamıştı. Bu haftayı da art arda iki büyük galibiyet ile kapattılar. Çarşamba günü Başakşehir'i yenerek 'yı kazanan Avcı ve öğrencileri dün de 'ı devirerek ligde yükselişlerini sürdürdüler.

BİR İLKİ BAŞARDI
Abdullah Avcı ve öğrencileri, açıldığından bu yana arasında Beşiktaş'ı bu statta mağlup eden ilk takım oldu. Camiadan Avcı'ya üst üste kutlama mesajları geldi.

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