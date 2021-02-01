"8 günde 3 maç çok iyiyiz"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonunda bir hayli keyifliydi. Deneyimli çalıştırıcı "8. gün ve 3. maç. Gençlerbirliği deplasmanı, arkasında Başakşehir ile kupa finali şimdi de Beşiktaş karşılaşması. Bu dönemde 3'te 3 yapmak önemliydi. Beraber oynayıp, beraber kazandık. Bu seviye maçlarda geri düştükten sonra geri dönmek, kazanmak çok iyi. Oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

1-2 OYUNCU GELECEK

Abdullah Avcı'ya transferler de soruldu: "Bakasetas, Berat, Yunus hepsi çok önemli transferler. Nokta işler yaptık. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Önümüzde kısa bir süre kaldı. 1-2 oyuncuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onları da kadromuza katabilirsek takım içi rekabet daha da artacak. Bize çok faydaları olacak"

ÇARŞAMBA KUPA PAZAR DERBİ ZAFERİ

FIRTINA, Abdullah Avcı ile büyük bir ivme yakalamıştı. Bu haftayı da art arda iki büyük galibiyet ile kapattılar. Çarşamba günü Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı kazanan Avcı ve öğrencileri dün de Kartal'ı devirerek ligde yükselişlerini sürdürdüler.

BİR İLKİ BAŞARDI

Abdullah Avcı ve öğrencileri, Vodafone Park açıldığından bu yana Dört Büyükler arasında Beşiktaş'ı bu statta mağlup eden ilk takım oldu. Camiadan Avcı'ya üst üste kutlama mesajları geldi.