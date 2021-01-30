Trabzonspor'a 4 milyon Euro'luk müjde!

Karadeniz devi, çok kritik bir davayı kazandı. UEFA, Trabzonspor'a 2016 yılında dönemin yönetim kurulu tarafından imzalanan ve 2018'e kadar finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği için ceza vermişti. UEFA hem Fırtına'yı Avrupa Kupaları'ndan men etmiş hem de gelirlerinin yarısına el koymuştu. Bordomavili idareciler de "Bir suça iki farklı ceza almaz" diyerek konuyu CAS'a taşımıştı. O dönem men cezasına itiraz etmeyen Karadeniz ekibinin yöneticileri para cezasının kaldırılmasını talep etmişti. Trabzonspor'un bu itirazı haklı bulundu. Böylece UEFA, Fırtına'ya faizleriyle beraber 4 milyon euro'yuk hak edişini ödeyecek.

İLK ÖDEME MAYIS'TA

Trabzonspor, kazandığı bu önemli davanın sonucunda ödemesinitaksitli şekilde alacak. UEFA ilk ödemeyi Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirecek. Ardından da taksitler halinde Fırtına'nın hak edişini ödeyecek.

HEM HUKUKİ HEM FİNANSAL KAZANIM

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun o sözleri: CAS'taki duruşmamız sırasında "Geçen sene bize şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz. Bu sene de aynı nedenden Avrupa Kupaları'ndan men ediyorsunuz. Aynı suça farklı iki ceza verilemez. Buna hakkınız yok" dedik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu. O dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına hem hukuki hem de finansal anlamda önemli bir kazanım.